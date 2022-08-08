Lavanta kokulu hastane

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi bahçesindeki lavantalar görsel şölen sunuyor.

Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık hizmetlerinin yanı sıra, çevre düzeni ve peyzajı ile de gözleri kamaştırıyor. Temmuz ve ağustos aylarında çiçek açan lavantalar adeta açık hava stüdyosunu andırıyor. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan lavantalar, etrafa da mis kokular yayıyor. Hastane bahçesine gelen ziyaretçiler ise lavantalar arasında gezinti yaparken hatıra fotoğrafı çekiniyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’ne muayene için gelen Sema Özer, “Lavanta kokusu, doğallığı çok güzel. Lavantaların görünüşüne hayran olmamak elde değil. Zaten çok güzel ve konforlu olan hastanenin güzelliğine güzellik katıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz, ellerine sağlık.” dedi.