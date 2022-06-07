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Kuyuya düşen civciv için seferber oldular

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuyuya düşen civciv, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YOZGAT 07.06.2022, 09:20
Kuyuya düşen civciv için seferber oldular

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuyuya düşen civciv, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sorgun Agahefendi Mahallesi Altınçağ Sitesi önünde 8 metre derinliğindeki kuyuda civciv sesi duyan vatandaşlar durumu Sorgun Belediye İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar ve derin kuyuya hortum yardımıyla su basarak civcivin suyla birlikte kuyunun ağzına doru yükselmesini sağladılar. Yüzeye ulaşan civciv bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı.

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