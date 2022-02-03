Kış şartları kan bağışı oranlarını olumsuz etkiliyor

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, kış şartları nedeniyle kan bağışı oranının azaldığını belirterek vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi, kış aylarında düşen kan bağışı oranını artırmak için gezici tır ve ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanında özel donanımlı tırda 16 Şubat Çarşamba gününe kadar, kan bağışı kampanyasına başladıklarını söyleyen Dr. Selçuk Cansız, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kış aylarında kan bağışının düştüğünü söyleyen Dr. Cansız, “Kış mevsiminde düşen kan bağışı oranını artırmak için 1-16 Şubat günlerinde Cumhuriyet Meydanına kan bağış tırımızı yerleştirdik, çalışmalarımız sürüyor. Ancak kış şartları nedeniyle vatandaşlarımızdan gereken ilgiyi göremiyoruz. Şu ana kadar günde 40-45 ünite kan bağışı ancak oluyor. Normal zamanlarda bu 100 üniteye kadar çıkıyordu. Vatandaşlarımızdan bizim ricamız, mevsimden bağımsız belli aralıklarla kan bağışında bulunmaları. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.