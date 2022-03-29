Kaymakam Güzel, öğrencilerle kitap okudu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilerle kitap okudu.

İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Güzel, kitap okuma ve önemine değinerek öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları gerektiğini söyledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Güzel, kitabın insanlara yol gösteren iyi bir rehber olduğunu belirtti. Güzel, “Toplum olarak kitaplarla olan bağımızı güçlü tutmak ve çocuklarımıza kitap sevgisini erken yaşlarda kazandırmak çok önemli. İlçemizde vatandaşlarımızı özellikle de çocuklarımızı kütüphanemizde kitap okumaya davet ediyorum. Burada her türlü bilgiye kolayca ulaşabilirler” dedi.