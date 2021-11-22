Kaymakam aşıya ikna etti

Kaymakam Ali Açıkgöz’ü ziyarete gelen Emir Akalın ve kızı Melisa Akalın’ın aşıları, kaymakamlık makamında yapıldı.

Aşı konusunda duyarlılığın her geçen gün yükseldiğini ifade eden Kaymakam Açıkgöz: "İki ay önce göreve başladığımızda yüzde 50’lerde olan aşı oranımız, bugün yüzde 70 seviyesine ulaştı. Fakat bunu yeterli görmemiz mümkün değil. Bu sebeple ziyaretime gelen tüm vatandaşlarımıza aşı olup olmadıklarını soruyorum. Bugün de Emir bey ve kızı Melisa, bizleri kırmayarak aşılarını oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, bu vesile ile aşı olmaya davet ediyorum" dedi.