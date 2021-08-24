Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde kasaba ve köylerde aşı çalışması başladı. Kaymakam İrem Baha Yağan Belekcehan kasabasında yapılan aşı çalışmasını yerinde inceledi.

Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri talep olan kasaba ve köylerde aşılama çalışması başlattı. Bu kapsamda Belekcehan Kasabasında aşı kapsamına giren vatandaşlar aşılandı. Hastane ve sağlık ocaklarına gidemeyen vatandaşlar için köy muhtarları ve Belde Belediyelerin talepleri doğrultusunda uygun sayılar toplanması sonucu yerinde aşı hizmeti sunuluyor. Devlet milletinin yanındadır. Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın ayağına giden sağlık kahramanlarımız, onlara Kovid-19 aşısı uygulamaktadır. Sağlığımız için lütfen aşı olalım” diye konuştu.

Ev sahipliği yapan Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy ise aşılama kapsamında aşılarını yaptıran vatandaşlar arasından kura yoluyla iki kişiye bisiklet hediye etti.