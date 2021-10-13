Kadışehri İlçesine Halk Kütüphanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın öncülük ettiği, Yozgat Valiliği ile Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün birlikte yaptığı “Her İlçeye Bir Kütüphane” projesi kapsamında Kadışehri İlçe Halk Kütüphanesi açıldı. İlçede ilk kez açılan kütüphane hizmet vermeye başladı.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; “ Bakanlığımızın projesi kapsamında Kadışehri ilçemize yaptığımız çalışmalar doğrultunda kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. İlçeye ilk kez kütüphane açılmış olması özellikle öğrencilerimizin adına büyük bir gelişme. Kadışehri ile ilimizde aktif kütüphane sayımız 15 oldu. İlimizde toplam 61.374 kitap ile hizmet vermekteyiz. Kadışehri İlçe Halk Kütüphanesi binası tadilat ve tefrişatının yapımındaki desteklerinden dolayı Kadışehri Belediyesi, KOP Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum, Kadışehri halkımıza hayırlı olsun ” dedi.