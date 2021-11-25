Kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Akdağmadeni ilçesinde, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında, kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele edilmesi ve alınması gereken önlemler ile kurumlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon” toplantısı yapıldı. İlçe kaymakamlık toplantı salonda Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kadına yönelik şiddet için alınması gereken tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Fatih Topuz, “Yapılan çalışmaların kadının korunması için önemli olduğunu, şiddeti meydana getiren etmenlerin belirlenerek gerekli çalışmaların yapılması, yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi gerekmektedir. İlçemizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünün sunumu, kurumların gerçekleştirdiği çalışmalar ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ve önerilerin sunulmasıyla son buldu.