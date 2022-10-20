Jandarma kadına şiddete karşı bilgilendiriyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çayıralan ilçesinde “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla vatandaşları bilgilendirdi.

Çayıralan ilçesi Konuklar Kasabasında erkek vatandaşların yoğun olduğu yerleri ziyaret eden jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışması yaptı. Bu çerçevede “Kadına El Kalkamaz” sloganı ile hazırlanan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Jandarma ekipleri daha sonra Çayıralan Konuklar İlköğretim ve İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen ve öğrencileri ziyaret ederek KADES hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma ekipleri, öğrencilere çocuk dergisi dağıttı.