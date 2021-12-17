Jandarma, “Güçlü Aile, Güvenli Gelecek” için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli “Güçlü Aile, Güvenli Gelecek” projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Valiliğince desteklenen proje kapsamında jandarma ekipleri, Muslubelen sabit yol kontrol noktasında sürücü ve yolcular ile Akdağmadeni ilçesi Tarhana ve Melikli köylerinde ikamet eden vatandaşları bilgilendirdi.

Faaliyet kapsamında 279’u kadın, 76’sı erkek olmak üzere toplam 355 vatandaşa; ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, “kades” uygulaması, en iyi narkotik polisi: Anne’dir ve “uyuma” projeleri hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca Covid-19 salgın hastalığına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kuralları tekrar hatırlatılarak proje kapsamında broşür, maske, dezenfektan ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğin sonunda 116 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. “Güçlü Aile, Güvenli Gelecek” projesinin başladığı tarihten itibaren 2 bin 218’i kadın ve bin 139’u erkek olmak üzere toplam 3 bin 357 vatandaşa ulaşılırken bin 369 kadının telefonuna da KADES uygulaması yüklendi.