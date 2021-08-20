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Jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Güçlü Aile, Güvenli Gelecek” projesi kapsamında köyleri gezerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

YOZGAT 20.08.2021, 14:59
Jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Güçlü Aile, Güvenli Gelecek” projesi kapsamında köyleri gezerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Yozgat Valiliğince desteklenen proje kapsamında il jandarma ekipleri, Musabeyli, Dereboymul ve Güneşli köylerinde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya gelerek onları aile içi şiddet başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme çalışması yapıyor. Jandarma ekipleri, ailenin önemi, aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES uygulaması, En İyi Narkotik Polisi Annedir ve UYUMA projeleri hakkında vatandaşlara bilgiler veriyor. Ziyaret kapsamında

Jandarma ekipleri, 24 kadının cep telefonuna da KADES uygulamasını yükledi.

Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde 530 kadın 530 erkek olmak üzere topla bin 60 vatandaşa bilgilendirme yapılırken 113 kadının telefonuna da KADES uygulaması yüklendi.

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