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İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi

İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 100. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.

YOZGAT 12.03.2021, 12:19
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İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi

İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 100. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat programda yaptığı konuşmada; “Bugün İstiklal Marşımızın, biz biz yapan marşlardan en önemlisinin 100. Yılını kutluyoruz. Nice yüzyıllara diyoruz. Bu devlet bu memleket geçmişte çok büyük acılar çekmiş olabilir. Her acının arkasında millet olma bilinci ile devletimizi kurmuş ve emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Bugün de belki etrafımız sorunlarla sıkıntılarla çevrilmiş olabilir. İman dolu göğsümüzle biz hepsinin üstesinden gelebilecek güç ve kudrete sahip bir milletiz. Sadece bu millet olarak değil biz İslam Alemi’nin de duasını alan bir milletiz. Biz mazlumun umudu olan bir milletiz. Bu yüzden hep çalışmamız, çalışmamız, çalışmamız lazım diyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan helikopter kazamızda şehitlerimiz oldu. Kazada şehit olan paşamızda Yerköy’den hemşerimiz. Paşamızın ismini de en yakın zamanda bir eğitim kurumumuzda yaşatmayı düşünüyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Sevgili gençler, vatan uğruna, memleket uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna şehitler veriyoruz. Bizim bu memleket bu millet için öyle çok çalışmamız lazım ki geceyi gündüze katmamız lazım. Değerli öğretmen arkadaşlarım bu uğurda bu mücadelede sizler bizim umut çiçeklerimizi yetiştirecek, bu çiçeklerimizin açmasını sağlayacak insanlarsınız. Eğitim sadece öğretmenlerin üzerine bırakılacak bir yük değil. Geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Eğitim-öğretim konusunda valiliğimizde, tüm kurumlarımızda emrinizde. Yeter ki bu ilin eğitimine artı bir değer katalım. Allah devletimizden razı olsun. Fiziki anlamda sıkıntımız yok. Bu sene de 10 okulumuz programa alındı. Bu projelerimizi bu sene yapmaya niyetliyiz. Sadece fiziki olarak değil. Fiziki olarak iyi olan okullarımızın binalarımızın içini doldurmamız gerekiyor. Çocuklarımızın akıllarının millet ve memleket sevdası ile dolması lazım. Hep söylüyoruz devletin emrinde milletin hizmetinde nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu aziz millete hizmet yolunda koşması lazım. 100 yıl dile kolay. Bu memleket nice yüzyıllara hep beraber ulaşacak. Bu şiiri yazan Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum. Umarım ona, atalarımıza, şehitlerimize layık birer nesil oluruz. Allah bizleri onlara mahcup etmesin” diye konuştu.

Program sonunda İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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