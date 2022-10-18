İranlı yönetmen Majidi: “Televizyonda diziler daha fazla ön plana çıkıyor”

Yozgat’ta bu yıl ilki düzenlenen Bozok Film Festivali için kente gelen İranlı Yönetmen Majid Majidi, sinemanın ekonomiden etkilendiğini belirterek televizyonlarda dizilerin daha fazla öne çıktığını söyledi.

Yozgat Valiliği Toplantı Salonu’nda yarın başlayacak Bozok Film Festivali öncesi, Yozgat Valisi Ziya Polat, İranlı yönetmen Majid Majidi ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Polat, 4 kategoride düzenlenen Bozok Film Fesitvali’nde 250’nin üzerinde filmin değerlendirileceğini söyledi. İranlı Yönetmen Majid Majidi de Yozgat’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bozok Film Festivali’nin Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yapıldığını belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, “Yozgat’ın kültürünün büyük kesimlere yayılması, Yozgat’ı anlatmak için Bozok Film Festivalimizin bu sene birincisini yapıyoruz. Bozok Film Festivali’ne dün onur konuğumuz Majid Macidi Bey’in Yozgat’a gelmesiyle başladı. Tabii biz yarın akşam açılış töreni Cuma akşamı da inşallah kapanış töreni yapacağız. 250’nin üzerinde filmin başvurduğu bir festival oldu. Ekibimiz çok iyi çalıştı, çalışmaya devam ediyor. Hep beraber Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlaması için basınımız, STK’larımız, belediyemiz, üniversitemizden çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Film festivallerinin, kültürün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında önemli olduğunu söyleyen İranlı yönetmen Majid Majidi, genç yönetmenlerin film festivalleriyle tanındığını ifade etti.

Sinemanın ekonomiden etkilendiğini de vurgulayan İranlı yönetmen Majidi, “Türkiye’de ilerleyen bir sinema görüyorum. Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu ve Faysal Soysal benim beğendiğim, tanıdığım yapımcılar. Sinema ekonomiden etkileniyor, maalesef bu etkilenmesi şöyle bir sorun yaşatıyor. Televizyonlarda diziler daha fazla öne çıkıyor ve bu dizilerde genelde halkın gerçek yaşamından ve kültüründen biraz uzak buluyorum, bu konuda sinema biraz mazlum kalıyor.” şeklinde konuştu.