İl Emniyet Müdürü Esertürk’ten sürücülere bayram uyarısı

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, 9 günlük bayram tatilinin 16 Temmuz Cuma akşamından itibaren başlayacağını belirterek, seyahat edecek sürücüleri bayram öncesi uyardı.

Yozgat il genelinde Kurban Bayramı için 400 personel ile asayiş ve güvenlik tedbiri aldıklarını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada; vatandaşların huzur ve güven içerisinde Kurban

Bayramı tatilini geçirmesi için bir dizi tedbir aldıklarını ifade etti.

Yozgat’ın konumu itibariyle Türkiye’nin ortasında doğu ve batı illerinin kesiştiği orta noktada bulunduğunu hatırlatan Esertürk, doğu yada batı illerinden seyahat eden sürücülerin Yozgat’tan geçişi noktasında yorgunluk belirtilerinin artacağını ve bu nedenle sürücülerin mutlak suretle mola vererek dinlenmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Bayram öncesi yollarda trafik yoğunluğunun artmaya başladığının altını çizen İl Emniyet Müdürü Esertürk, hareket halinde iken cep telefonu kullanılmasından mutlak suretle kaçınılması gerektiğini vurguladı. Esertürk,"Sürücülerin kazasız belasız karayolunda seyretmeleri için gerekli önlemleri aldık. Geçmiş yıllara baktığımızda özellikle tatillerde gidiş ve dönüşlerde trafik kazaları meydana geliyor. Bu nedenle 66 noktada trafik uygulaması yapacağız. Sürücüleri hız yapmaması, araç kullanırken telefon kullanmamaları, emniyet kemerini takmaları ve yorgun araç kullanmamaları konusunda uyaracağız." dedi.

Amaçlarının cezai işlem uygulamak olmadığını belirten Esertürk, "Amacımız sürücülerimize cezai işlem uygulamak değil. Vatandaşımızı sıkça uyararak güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamak ve herhangi bir trafik kazasına karışmamaları için çaba gösteriyoruz. Kazanın olmaması için kurallara uymamız gerekiyor. Sürücülerimiz, alkollü ve yorgun bir şekilde araç kullanmaması, hız ve hatalı sollamalardan kaçınmalarını istiyoruz. Özellikle uzun yoldan gelen sürücülerimizi yolda durdurarak, çay ikramında bulunacağız, dinlendireceğiz ve içinde çeşitli bilgi bulunan broşür vereceğiz. Bayram süresince 400 personel ile tedbir alırken, 66 noktada da 200 personel görev yapacak." diye konuştu.

Esertürk, kurbanlık satış noktalarında da tedbir aldıklarını, vatandaşı sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı sürekli bilgilendirdiklerini ifade etti.