Huzuru yabani meyve ağaçlarını aşılayarak buluyorlar

Yozgat’ta huzurevinde kalan 81 yaşındaki Hasan Yıldırım ve 83 yaşındaki Dursun Yücel, dağ, tepe gezip yabani ağaçlara aşılama yaparak, yenilebilir meyvelerin yetişmesine vesile oluyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan doğa dostu Hasan Yıldırım ve Dursun Yücel isimli iki arkadaş, dağ, bayır gezerek doğada bulunan yabani ağaçların meyve vermesi için aşılamasını yapıyor. Aşıladıkları ağaçların her gün bakımını özenle yapıp budamasını da yapan iki arkadaş huzuru doğada buluyor. Doğada tespit ettikleri yabani meyve ağaçlarını budayan huzurevi sakinleri, mart ve nisan aylarında ağaçların aşılamasını yapıyor. Yabani ağaçlara elma, armut ve kiraz aşılayan iki arkadaşın aşıladığı ağaçların çoğu meyve veriyor.

Huzurevinde kalan yaşındaki 82 yaşındaki Hasan Yıldırım 35 yıldır meyve ağaçlarını aşıladığını belirterek, “Bu zamana kadar 5-6 bin kurumuş meyve ağacını meyve vermesi için aşıladım. Bana huzurevinde kalan arkadaşlarım da yardım ediyor, onların yardımıyla beraber ağaçlara aşı yapıyoruz. Boş zamanlarımı aşıyla değerlendiriyorum. Bu işi severek yapıyorum. Kendi çocuklarından dahi aşı yapmayı daha çok seviyorum. Aşı yaparken çok huzur buluyorum. Elma, armut ve kiraz aşılıyorum. Dağ taş gezerek ağaçları aşılıyorum ama huzurevinden de o kadar çok ayarlamıyorum” dedi.

Ağaçların budamasını yapıp aşılama yaparken huzurevi arkadaşı Hasan Yıldırım’a yardımcı olan 83 yaşındaki Dursun Yücel de, “Burada arkadaşıma yardım ederek faydamız olsun onunla beraber ağaçları aşılıyoruz. O yapıyor ben de yardımcı oluyorum. Ağaçları budayarak ona yardımcı oluyorum. Boş zamanlarımızı böyle değerlendiriyoruz. Ben de huzurevindeyim Ben de aşılamayı biliyorum, aşılama yaparken huzur buluyorum. Bir ağaç yetiştirmek bir evlat yetiştirmek gibidir” şeklinde konuştu.