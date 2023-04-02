Hurma iftar sofralarının başköşesinde yer alıyor

Hurma, bu yıl da ramazan sofralarının başköşesinde yer almaya devam ediyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanı sıra ramazan ayına özgü olması dolayısıyla ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar bu yıl da yoğun ilgi gösteriyor. Yozgat’ta uzun yıllar aktarlık işiyle uğraşan Murat Ursavaş, “Hurma ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden her çeşit ürünlerimiz mevcut. 40 liradan başlıyor, 170 liraya kadar fiyatı artıyor. Vatandaşların talebi hurmaya bu yıl da yine fazla. Bu yıl Kudüs hurması çok ilgi görüyor. Onun da kilogramı 170 liradan satılıyor” dedi. Ursavaş, hurmanın tokluk hissi ve besleyici özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da birçok derde şifa olduğu için vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.