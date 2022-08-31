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Hakim Nagihan Sel, son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden Mardin Adliyesi hakimlerinden Nagihan Sel (32), memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.
YOZGAT 31.08.2022, 15:08
Tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden Mardin Adliyesi hakimlerinden Nagihan Sel (32), memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi Diyarbakır’dan Yozgat’ın Çayıralan ilçesine getirilen Sel, için öğle vakti Aşağı Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Şaban Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sel, gözyaşları arasında ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Hakim Sel’in yakınları Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Serkan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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