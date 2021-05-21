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Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde moloz yüklü hafriyat kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

YOZGAT 21.05.2021, 20:54
Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde moloz yüklü hafriyat kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Cemaloğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki Ş.D. yönetimindeki 06 FZ 5440 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen kamyondaki hafriyat yola dağıldı. Kamyon devrildiği sırada yoldan araç geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.

Kaza sonrası yola dökülen hafriyat, belediye ekiplerince temizlendi. Bir süre aksayan trafik kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla son buldu.
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