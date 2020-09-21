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Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı

YOZGAT’IN AKDAĞMADENİ İLÇESİNDE KİRAZ AĞACI EYLÜL AYINDA ÇİÇEK AÇTI. AĞACIN ÇİÇEK AÇTIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR, ŞAŞKINLIK YAŞADI.

YOZGAT 21.09.2020, 13:05
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Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

İlçeye bağlı İstanbulluoğlu Mahallesi’nde İlhami Ertürk isimli vatandaşın bahçesindeki kiraz ağacı, sonbahar mevsiminin yaklaştığı şu günlerde çiçek açtı. Eylül ayında ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Kiraz ağacının eylül ayında çiçek açmasına anlam veremediğini söyleyen İlhami Ertürk, “Sonbahar mevsimiyle birlikte bahçemdeki kiraz ağacının çiçek açması bizleri hayrete düşürdü. Normalde kiraz ağacı nisanda çiçek açar, meyvesini de Haziran ayında verir. Ancak bahçemdeki kiraz ağacının Eylül ayının sonunda çiçek açması bizi şaşırttı. Sebebini anlamadık, ağaçlar mevsimini şaşırdı sanırım” dedi.

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