Evini sokak hayvanlarına açtı

Yozgat’ta yaşayan Sonya Kuluman, engelli, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına evinin bahçesini açtı. Kuluman, hem hayvanları besliyor, iyileştiriyor hem de can dostlarına evlerinin kapılarını açarak yeni sahipler arıyor.

Sorgun ilçesinde yaşayan Sonya Kuluman, sokak hayvanlarına destek olmak, onların yemek, su, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2005 yılından itibaren evinin kapılarını onlarca sokak hayvanına açtı. İlçede çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan hayvanları tedavi ettirip iyileşmesini sağlayan Kuluman, bahçesinde baktığı hayvanların dışında her gün düzenli olarak diğer sokak hayvanlarının da beslenmesini yapıyor.

Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyacını karşılayan Kuluman, vatandaşlardan hem destek bekliyor hem de hayvanların sahiplendirilmesini istiyor.

Sokak hayvanlarının gönüllü olarak bakımını ve beslenmesini yaptığını söyleyen Sonya Kuluman, “Sokak hayvanlarına severek bakıyorum, onlar aynı çocuklarımız gibi. Herkesten sokak hayvanlarına destek bekliyorum.

Hayvanların sıcaklığını, sevgisini hissetsinler istiyorum. Hayvanların dış parazit bakımları yapılıyor. Kendi imkanlarımızla, belediyemizin destekleriyle başkalarının yardımıyla hayvanların kısırlaştırmalarını yaptırıyoruz. Ben bu hayvanlara 2005 yılından beri bakıyorum. Onlar için şimdiye kadar çabalıyorum.” dedi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine aldıkları mamalar ile destek veren Sorgun Şefkat Eli Derneği Başkanı Pınar Ünal ise Sonya Kuluman’a teşekkür ederek “Soğuklarda bu canların beslenmesi ve korunması gerekiyor. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Biz sadece bu hayvanlar aç ve susuz kalmasın onu istiyoruz. Biz herkesin desteğini bu konuda bekliyoruz” şeklinde konuştu.