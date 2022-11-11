Eski maden ocağı yeşerecek

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde eski kömür ocağının yerine ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim kampanyası doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci öğrenciler ile birlikte fidan dikti. Atıl durumdaki kömür ocağının bulunduğu alanda fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ekinci, burada İç Anadolu’nun en büyük parkını Sorgun’a kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Etkinlik boyunca ağaç dikiminde öğrencilere yardımcı olmaya çalışan Ekinci, "Hedefleriniz büyük olmalı. Biz bugün 10 yıl sonrası için adım attık. 10 yıl sonra burası orman olduğunda kendinizle gurur duyacağınız bir anı olacak.” dedi.