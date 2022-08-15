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Eski damat ve kayınpederinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde eski damat ve kayınpederinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
YOZGAT 15.08.2022, 17:17
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde eski damat ve kayınpederinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Sorgun ilçesi Agahefendi Mahallesinde cumartesi günü gerçekleşen, 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan A.A.,R.A. N.G. ve F.G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.