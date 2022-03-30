İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi Yozgat’ta tanıtıldı.

Vatandaşlara hizmet odaklı yerel yönetim anlayışına uygun, hizmetlerin hızlı, güvenli ve kesintisiz verilmesini sağlamak ve belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkân sunmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirilen, E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi, Yozgat Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda katılımcılara projenin kısa tanıtım videosu izletildi.

Toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen projeyle vatandaş odaklı, etkin, hızlı ve sürdürülebilir hizmet sunulacağını söyledi. Vali Polat, “Bakanlığımızca geliştirilen sisteme belediyelerimiz ücret ödemeyecek. Farklı yazılım lisanslarına ödenen ücretlerin de önüne geçilerek hizmetler modüller üzerinden ücretsiz sunulacak. Belediye başkanlarımızın destekleriyle, belediyelerimizin hızlı bir şekilde e-Devlet çatısı altında yer almasını sağlayacağız. Projeyle hem belediyelerin geliri artacak hem de düzenli ve disiplinli çalışma imkânına kavuşulacak” dedi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez ise, e-Belediye Projesi’nin vatandaşlara, ülke ekonomisine ve belediyelere sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi. Göçmez, muhasebeden gelir modüllerine, ruhsattan altyapıya, emlak, su abonelik ve evlendirme modüllerine kadar 67 modülün İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağını belirtti. Sistemin teknolojik altyapı geliştirme çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Göçmez, “İl, ilçe ve belde belediyelerimizi sisteme eş zamanlı dahil ederek Türkiye’ye örnek bir model olarak sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısı, belediye başkanlarının sisteme dair sorularının yanıtlanması ve görüş önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Projenin tüm detaylarının anlatıldığı toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.