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Doğadaki atıklar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Yozgat’ta doğayı kirletecek olan atık malzemeler, kadınların ellerinde yeniden hayat bularak hem çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor hem de geri dönüşüme kazandırılıyor.

YOZGAT 18.11.2021, 11:05
Doğadaki atıklar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Yozgat’ta doğayı kirletecek olan atık malzemeler, kadınların ellerinde yeniden hayat bularak hem çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor hem de geri dönüşüme kazandırılıyor.

Sorgun İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, kadın istihdamının artırılması ve ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla açılan sepet örücülüğü kursunda, plastik, kağıt, poşet gibi atık malzemelerin geri dönüşümü sağlanıyor. Kursa katılan kursiyerler, el becerilerini geliştirerek plastik, poşet, eski gazete, kağıt ve mısır koçanı gibi çeşitli ürünleri işleyip dekoratif hediyelik eşyalara dönüştürüyor. Çöp olarak doğaya karışacak ürünler, kadınların hünerli ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor. Evsel atıkları işleyerek el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkaran kadınlar, yaptıkları hediyelik eşyalarla aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kursta yapılan çalışma ile hem doğa kirliliği önleniyor hem israfın önüne geçiliyor hem de birçok evsel atık geri dönüşüme kazandırılmış oluyor.

Kursiyer Zeynep Bozkurt, evdeki pazar poşetleriyle çok amaçlı sepet yaptığını söyleyerek “Kursta atık malzemeleri değerlendirerek israfı önlüyoruz ve geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Doğayı temizliyoruz, bu poşetler doğada olsa doğa kirlenecek. Biz de alıp bunları işliyoruz ve evimizde kullanıyoruz. Bu ürünleri satıyoruz, bütçemize katkı oluyor, bazen hediye ediyoruz bazen de evimizde kullanıyoruz” dedi.

“Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyoruz”

Atık malzemeleri değerlendirdiklerini anlatan Ayşe Kaymak ise “Biz burada poşetten pazar çantası örüyoruz, kağıttan, mısır koçanından sepet, çanta yapıyoruz. Bu atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyoruz, hediyelik eşya yaparak geri dönüşüme kazandırıyoruz ve bu ürünleri satarak ev ekonomimize katkı da bulunuyoruz. Bize de uğraş oluyor evde oturmuyoruz, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çevremizi temiz tutmak için her şeyi değerlendiriyoruz”

Kursta atık malzemeleri işleyerek israfın önüne geçtiklerini belirten Aslı Nazlıoğlu da, “Burada mısır koçanı, kağıt ve poşet gibi atık malzemeleri değerlendirerek sepet yapıyoruz. Çevremizi temiz tutmak için her şeyi değerlendiriyoruz. Bu şekilde israfın önüne de geçiyoruz, maddi olarak kendimize el harçlığı da çıkarıyoruz. Manevi olarak burada rahatlıyoruz, zaman geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ülke ekonomisine de katkı da bulunuyoruz”

Sorgun Halk Eğitimi Merkezinde sepet örücülüğü eğitmeni olan Semiha Genel ise amaçlarının israfın önüne geçip geri dönüşüme katkı olduğunu söyleyerek “Birçok insanın sokağa attığı kağıt, poşet, inşaat balyaları, mısır koçanı gibi malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak kursumuzda değerlendiriyoruz. Bu atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları yapıyoruz, ayna, sepet, çanta gibi birçok ürün elde ediyoruz. Aynı zamanda israfı önleyip çevre temizliğine ve ülke ekonomisine de katkı da bulunuyoruz. Kursiyerlerimiz de ev ekonomilerine katkı da bulunuyor. Atık malzemeleri bu şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

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