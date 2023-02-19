Depremzede 622 öğrencinin okullara nakli gerçekleşti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeden aileleriyle birlikte kente gelen 662 öğrencinin okullara kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Deprem bölgesinden Yozgat’a gelen öğrencilerin sorunsuz bir şekilde eğitime başlayacağını belirten Yazıcı, öğrencilerin kırtasiye, kitap ve tüm okul ihtiyaçlarının da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanacağını ifade etti.

Öğrencilerin barındıkları bölgeye en yakın okula kayıtlarının yapıldığını belirten Yazıcı, "Deprem bölgesinden ilimize 130 okul öncesi, 185 ilkokul, 180 ortaokul ve 164’te lise öğrencisi geldi. Bu öğrencilerimiz için müdürlüğümüzde birim oluşturduk. Tüm öğrencilerimizin kayıt işlemleri tamamlandı. Lise öğrencilerimiz kontenjan şartı aranmaksızın puanının tuttuğu liseye kaydı yapıldı” dedi.

Yazıcı, deprem bölgesinden gelen öğrencilere psikolojik desteğin de sağlandığını vurgulayarak desteklerin okullarda da devam edeceğini ifade etti.