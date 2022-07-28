Çocuklardan tarihe ince dokunuş

Sorgun Belediyesi tarafından Peyniryemez köyü Çadırhöyük kazı alanında ‘Çocuklarla Geçmişe Yolculuk’ temalı etkinlik düzenlendi.

Sorgun Belediyesi’nce çocuklara tarih bilinci kazandırılması için düzenlenen kazı çalışması, Sorgun ilçesinin Peyniryemez köyündeki Çadırhöyük kazı alanında gerçekleştirildi. Bölgede görevli arkeologlar tarafından kazı çalışmasının incelikleri, dikkat edilmesi gereken hususlar çocuklara anlatılarak kazı çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Peyniryemez köyü Çadırhöyük kazı alanında görevli arkeologlar ve 12-15 yaş arası etkinliğe müracaat eden çocuklar ile Hilal Evleri’ne kayıtlı çocukların katılımıyla yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklar 5 bin 500 yıllık tarihlerini inceleyerek geçmişe yolculuk yaptılar.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci kazı çalışması ile alakalı yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız modern çağda tamamen teknoloji odaklı büyüyorlar, geçmişlerini sadece kitaplardan okuyorlar ve filmlerden biliyorlar. Biz istedik ki yerinde görsünler tarihe dokunsunlar, keşfetsinler. Tabi ki eserlere ulaşımlarının mümkün olmayacağını bilerek biz öncesinde onların bulmaları için bölgeye görevliler eşliğinde testi, kilim, fener, bakır takılar, geçmişi anımsatacak objeler gömdük. Çocuklarımız kendi emekleri ile bu objeleri buldular. Sonrasında görevli arkeologlar bu objeleri ilgili kurumlara teslim etmeleri gerektiğini, tarihi eserlere zarar verilmemesi gerektiğini devlet koruması altında olmaları gerektiğini anlattılar. Çok güzel bir gün geçirdik, çocuklarımız için de verimli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Çadır Höyük 5 bin 500 yıllık katolik dönemden Bizans ve Selçuklu dönemine kadar yaşantısına devam eden Yozgat’ın önemli tarihi yerlerindendir. ABD New Hampshire Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gregory M’Mahon’ın yaptığı çalışmada ortaya çıkarılan buluntular Yozgat Müzesinde sergileniyor.