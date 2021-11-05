Çekerek’te sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde soğuk hava etkisini gösterirken gece saatlerinde beliren sis sabah saatlerinde de kentin pek çok noktasında etkili oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Yozgat’ın Çekerek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sis ilçe merkezinde görüş mesafesini düşürdü. Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede sürücüler farlarını açarak ilerlerken ilçede sisin aralıklarla etkili olacağı öğrenildi.

Çekerek’te servis şoförlüğü yapan Murat Karabulut sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğünü söyledi. Karabulut, “20 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Sabah Kadışehri ilçesine işçi götürdük. 5 metre önümüzü göremeyecek şekilde sisle karşılaştık. Çok zordu ulaşım, aynı zamanda da öğrenci taşıyorum. Görüş mesafesi 5-6 metre arasındaydı” dedi.

Arpaç köyünden ilçeye gelen Sefa Erol ise “Çekerek ilçesine köyden geliyorum, inanılmaz derecede sis vardı, görüş mesafesi 5 metre kadardı. Göz gözü görmüyordu. Vites 1-2 de geldik inanılmaz bir sis vardı” şeklinde konuştu.