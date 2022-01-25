Çekerek’te kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucunda alçak kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Yozgat’ın ilçe ve köylerinde kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı alçak kesimlerde 80 santimetreyi bulurken yüksek rakımlı böğeler de ise 1metre 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken birçok köy yolu araç ulaşımına kapandı. Ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Şuana kadar 32 köy yolu ulaşıma açılırken 9 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve kamu kurumları yöneticileri yol açma çalışması yapan ekipleri ziyaret etti. Kaymakam ve Başkan Karla Mücadele ekiplerine kolaylıklar diledi.