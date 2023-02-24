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Camilerde depremzedeler için yardım toplandı
Yozgat’ta cuma namazı sonrası bütün camilerde depremzedeler için yardım toplandı.
YOZGAT 24.02.2023, 14:10
Yozgat’ta cuma namazı sonrası bütün camilerde depremzedeler için yardım toplandı.
Yozgat Çapanoğlu Camiinde namaz öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi. Cuma namazının ardından ise depremzedeler için yardım toplanırken İl Müftülüğü çalışanları tarafından vatandaşlara helva dağıtıldı.