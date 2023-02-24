Yozgat’ta cuma namazı sonrası bütün camilerde depremzedeler için yardım toplandı.

Yozgat Çapanoğlu Camiinde namaz öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi. Cuma namazının ardından ise depremzedeler için yardım toplanırken İl Müftülüğü çalışanları tarafından vatandaşlara helva dağıtıldı.