Boğazlıyan’da tekstil atölyesinde 200 kadın istihdam edilecek

Boğazlıyan Belediyesi istihdama katkı sağlamak ve üretimi artırmak için girişimlerini ve yatırımlarını sürdürüyor. Boğazlıyan Belediyesi eski binasında faaliyete geçen atölyede dünyaca ünlü markaların ürünleri üretilecek.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde giyim eşyası imalatı konularında hizmet veren bir tekstil firması yetkililerini Boğazlıyan’a davet eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçeye yatırım yapmaları noktasında her türlü kolaylığı ve yardımı sağlayarak istihdamın sağlanmasında öncülük etti.

Boğazlıyan’da tüm hazırlıklarını tamamlayan firma yöneticisi Yusuf Kukulu, istihdam edilecek vatandaşlarla Boğazlıyan Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Pandemi kuralları çerçevesinde HES kontrolleri sonrasında ateşleri ölçülerek içeriye alınan yaklaşık 300 kişiye firmanın tanıtımı yapılarak, Boğazlıyan’da nelerin üretileceği, nelerin yapılacağı konusunda bilgiler verildi.

Firma Yöneticisi Yusuf Kukulu, Boğazlıyan’a yatırım yapmaları noktasında Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın etkin rol oynadığını dile getirerek, vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Boğazlıyan’da kurulacak tekstil firmasında ilk etapta 200 çalışan olacak ve atölyede kumaşın kesimi, tasarımı, planlanması, dikimi, ütülenmesi ve kolilenmesi yapılacak. Boğazlıyan’da açılacak tekstil fabrikasında ünlü firmaların ürünleri yapılacak.

Tekstil fabrikasına istihdam edilecek 200 kişinin tanışma toplantısına katılan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan’da yapmış olduğumuz çalışmalar yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. Bundan dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına gurur duyuyorum.

Boğazlıyan’da seçildiğimiz günden itibaren arkadaşlarımızla beraber Boğazlıyan’a istihdam odaklı geliştirmeye çalışacağımızı ifade etmiştik. Tekstil fabrikamıza ilçemizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 200-220 hemşehrimiz çalışacak. Yaklaşık 1,5 aydır Belediye eski hizmet binamızı kendi bünyemizde tekrar restore ettik. Tekstil firmamıza uygun bir ortama getirdik. Tesisimiz bitti çok ufak tefek eksikliklerimiz kaldı. Onları da inşallah bu hafta içerisinde tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra Yusuf Bey de bu tesiste Boğazlıyan Belediyesi’ne ait olan binada hizmet verecekler” dedi.

Düzenlenen toplantı da istihdam edilecek vatandaşlara da seslenen Başan Coşar, “Program İŞKUR’dan başlayacak. Çünkü birçoğunuz bu makinaları belki de ilk defa göreceksiniz. Arkadaşlarımız sizlere eğitimlerini verecekler. İlçe ekonomisi açısından da yaklaşık 220 kişi bu tesiste çalışacak. İlçemize ekonomik anlamda katkı sağlayacağını, insanların ufkunu ve geleceğini açacağını düşünüyorum. İlçemize gelecek bütün yatırımcılara kapımızın ve gönlümüzün açık olduğunu ve vatandaşımız için en iyi olanı yapmaya çalıştığımızı bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.