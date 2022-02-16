Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmet vermeye başladı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin yeni eğitim öğretim dönemi açılışı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Açılış öncesi bir konuşması yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın “Bugün burada geleceğe yön veren yatırımlarımızdan bir tanesi olan ‘Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi’ projemizi eğitim öğretime açıyoruz. Biliyorsunuz çocuklarımızın kişisel gelişimi, fiziksel gelişimi ve ahlaki gelişimi okul öncesinde tamamlanıyor. Özellikle çok gelişmiş ülkelerde ebeveynler çocuklarının erken yaşta gelişimi için disiplin programlar uygulayarak çocuklarını hayata hazırlıyor. İlçemizde böylesine değerli bir proje gerçekleştirirken öncelikli hedefimiz okul öncesinde çocuklarımızın gereksiz ve ölü zaman geçirmelerinin önüne geçmek ve kişisel gelişimlerine destek olmaktır. Ayrıca çocuklarımızın bireysel becerilerini erken yaşta tespit ederek ilkokula başladıklarında yetenekleri ortaya çıkmış bir halde kıymetli öğretmenlerimize teslim etmektir. Teknolojinin özellikle çocukları esir aldığı bu dönemde yavrularımız ekran başında değil yaşıtlarıyla oyunlar oynayarak, toprakla zaman geçirerek, fidan dikerek, bireysel becerilerini geliştirerek hayata hazırlanması bizim için en değerli görevdir” dedi.

Yaklaşık 120 öğrenci kapasiteli olan kreş ve gündüz bakımevinin Akdağmadeni’ne hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalçın, “İlçemizin büyük bir eksikliğini daha gidermenin mutluluğunu yaşarken, bu güzel ve anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan programımıza teşrif eden kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurum daire amirleri ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Psikolojik Danışman Rabia Diken, öğrenciler ve velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.