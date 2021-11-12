“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Yozgat’ta da başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası 81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta başladı. Vatandaşları emniyet kemeri için uyaran Vali Ziya Polat, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü söyledi.

Muslubelen uygulama noktasında trafik denetimine katılan Vali Ziya Polat, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının başlatıldığını söyledi. Vali Polat’a Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdür Murat Esertürk’te eşlik etti.

Trafik konusunda tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğini belirten Vali Polat, “Yozgat’ımız Doğuyu Batıya Batıya, Kuzeyi Güneye bağlayan ana yol üzerinde kavşak noktasında vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapmaları için karayollarımızla Belediyelerimizle yollarımızda tedbirlerimizi aldık almaya devam ediyoruz. Yolların kalitesinin artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın kurallara uymasını çok önemli olduğunun bilincindeyiz. İçişleri Bakanlığımızın projeleri kapsamında yaşam tünelini Yozgat’ta da hayata geçirdik burada uzun yolculuk yapan vatandaşlarımıza yaşam için kısa bir mola mottosuyla vatandaşlarımıza burada birkaç dakika misafir ediyoruz onlara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici eğitimler veriyoruz” dedi.

Vali Polat, sürücülerin kurallara uyması gerektiğini söyleyerek “Uzun yolda 2 saatte bir mola verilmesi gerekiyor. Bizler de vatandaşlarımızı yaşam tüneli sayesinde kısa bir mola verdiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın trafikle ilgili her yıl daha iyiye anlayışlı çalışmalar devam ediyor. Bir haftadır devam güvenli trafik bir hareketine bakar çalışması gündemde arkadaşlarımız sahada vatandaşlarımızı bilgilendirmek için eğitimleri yapıyoruz. Burada amacımız kesinlikle ceza kesmek değil vatandaşlarımızı bilgilendirip önemli olan vatandaşlarımızın huzur içerisinde sağlıkla ulaşmak istedikleri ailelerine memleketlerine ulaşmaları. Yozgat olarak tedbirlerimizi aldık, değerli sürücülerimizden lütfen trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Güvenli trafik için bir hareketimiz yeter” şeklinde konuştu.