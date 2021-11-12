banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...

“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Yozgat’ta da başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası 81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta başladı. Vatandaşları emniyet kemeri için uyaran Vali Ziya Polat, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü söyledi.

YOZGAT 12.11.2021, 18:07
“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Yozgat’ta da başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası 81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta başladı. Vatandaşları emniyet kemeri için uyaran Vali Ziya Polat, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü söyledi.

Muslubelen uygulama noktasında trafik denetimine katılan Vali Ziya Polat, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının başlatıldığını söyledi. Vali Polat’a Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdür Murat Esertürk’te eşlik etti.

Trafik konusunda tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğini belirten Vali Polat, “Yozgat’ımız Doğuyu Batıya Batıya, Kuzeyi Güneye bağlayan ana yol üzerinde kavşak noktasında vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapmaları için karayollarımızla Belediyelerimizle yollarımızda tedbirlerimizi aldık almaya devam ediyoruz. Yolların kalitesinin artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın kurallara uymasını çok önemli olduğunun bilincindeyiz. İçişleri Bakanlığımızın projeleri kapsamında yaşam tünelini Yozgat’ta da hayata geçirdik burada uzun yolculuk yapan vatandaşlarımıza yaşam için kısa bir mola mottosuyla vatandaşlarımıza burada birkaç dakika misafir ediyoruz onlara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici eğitimler veriyoruz” dedi.

Vali Polat, sürücülerin kurallara uyması gerektiğini söyleyerek “Uzun yolda 2 saatte bir mola verilmesi gerekiyor. Bizler de vatandaşlarımızı yaşam tüneli sayesinde kısa bir mola verdiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın trafikle ilgili her yıl daha iyiye anlayışlı çalışmalar devam ediyor. Bir haftadır devam güvenli trafik bir hareketine bakar çalışması gündemde arkadaşlarımız sahada vatandaşlarımızı bilgilendirmek için eğitimleri yapıyoruz. Burada amacımız kesinlikle ceza kesmek değil vatandaşlarımızı bilgilendirip önemli olan vatandaşlarımızın huzur içerisinde sağlıkla ulaşmak istedikleri ailelerine memleketlerine ulaşmaları. Yozgat olarak tedbirlerimizi aldık, değerli sürücülerimizden lütfen trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Güvenli trafik için bir hareketimiz yeter” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6