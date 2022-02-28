Başer, “28 Şubat demokrasiye ve özgürlüğe yapılan fiili bir darbedir”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, “Postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 25. yıldönümümde basın açıklaması yaptı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, partililer, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, 28 Şubat ile ilgili hazırladıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanında toplandı.

Başer, "1000 yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat darbesi ile insanların ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını ve milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız." dedi.

Vesayetçi zihniyetle mücadelenin süreceğini söyleyen Başer, “28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır” şeklinde konuştu.