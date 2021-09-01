Atletler Türkiye’nin ilk Milli Parkı’nda oksijen depoluyor

Türkiye Atletizm Federasyonun faaliyet programında yer alan Milli Takım Alt Yapı Geliştirme projesi kapsamında Atletizm Milli Takımı sporcuları, Türkiye’nin ilk Milli Parkı’nda oksijen depoluyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan Atletizmi geliştirme programı kapsamında ülke genelinde yapılan atletizm yarışmalarında dereceye giren 38 atlet, antrenörleri eşliğinde Yozgat’a gelerek Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Çamlık Milli Parkı ve Spor Vadisinde kamp yapıyor.

Türkiye Şampiyonasında ilk 10’a giren sporculardan oluşan kamp kadrosu ile Atletizm alt yapısı oluşturulması amacıyla düzenlenen kampa katılan sporcular, Bozok yaylasında antrenman yapma fırsatı buldular. Bin 500 rakımlı Çamlık Milli Parkı ve Spor Vadisi tesislerinde oksijen depolayan atletlerin 22 Ağustos’ta başlayan kampı 4 Eylül’de sona erecek.

Yozgat kampının kendileri için çok verimli geçtiğini anlatan Sıla Ata, “15 Kasım’da Tayland’da yapılacak olan dağ koşusu şampiyonasına ülkemizi temsilen gideceğim. Güzel bir sonuç bekliyorum. Ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. 22 Ağustos’ta Yozgat’ta mesafeler alt yapı kampımız başladı. Bu kamp bizim için çok faydalı oldu. Şu an Çamlıkta bin 500 rakımda antrenman yapıyoruz. Bol bol oksijen depoluyoruz” dedi.

Sporculardan Ayşe Temel ise “Kampımız 22 Ağustos’ta başladı. Olimpiyat yolundaki kulvarda yürüyoruz. Kampın bize sunduğu imkânlarla bu doğada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Birinci kampımız İzmir’de gerçekleşti, ikinci kampımız ise Yozgat’ta devam ediyor. Kampın bize sunduğu imkanlar çok güzel ve verimli geçiyor. Başkanımızın bize sunduğu imkânlar ve kampın bize kattığı güzel şeylerle olimpiyat yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu yolda yürüyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız” şeklinde konuştu.

Milli Takım Antrenörü İbrahim Urgancı ise “Türkiye Atletizm Federasyonu olarak atletizm mesafeler branşında atletizm geliştirme kapsamında 2021 faaliyet programı yarışmaları sonucunda branşlarında ilk 10’a giren sporcularımızı federasyonumuz periyodik olarak milli takımın alt yapısını oluşturmak için kamplara alıyoruz. 22 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasındaki kampımız Yozgat ilinde icra ediliyor. Kampa 14 bayan ve 24 erkek sporcu ile 18 antrenörümüz ile bu kampı icra ediyoruz. Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkında milli takımın alt yapısı olarak burada kamp yapmaktan mutluyuz ve hoşumuza gitti. Gerçekten havasıyla ortamıyla ideal bir yer ve oksijen açısından harikulade bir yer. İnşallah bundan sonra sadece bu yaş grubunda değil diğer yaş gruplarımızın kamplarını da federasyonumuz buralarda değerlendirecek diye düşünüyorum. Çocuklarımız gerek ulusal gerekse yaş grupları nezdinde uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar. Bundan sonra önümüzdeki müsabakalara yönelik hazırlıklarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.