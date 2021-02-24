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Asırlık kilise turizme kazandırılacak

Akdağmadeni’nde atıl vaziyette bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, "Eski Kilise’’nin restore edilerek ilçede eksikliği hissedilen Kültür Evi ve Kent Müzesi olarak kullanılması noktasında görüşmeler başlatıldı.

YOZGAT 24.02.2021, 15:19
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Asırlık kilise turizme kazandırılacak

Akdağmadeni’nde atıl vaziyette bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, "Eski Kilise’’nin restore edilerek ilçede eksikliği hissedilen Kültür Evi ve Kent Müzesi olarak kullanılması noktasında görüşmeler başlatıldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Eski Kilise’nin restore çalışmaları hakkında görüşmelerde bulundu.

Akdağmadeni’nin yakın geçmişte kültürü ve değerleri birbirinden farklı milletlerin ve unsurların kardeşçe yaşadığı kadim bir yer olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, “Belediyecilik sadece alt yapı, üst yapı ve buna benzer faaliyetleri yapmaktan ibaret değildir. ’Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmaktır, bir şehrin tarihine, kültürüne sahip çıkmaktır anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan belediye hizmetlerimizi aralıksız sürdürürken bir taraftan da ilçemizde günümüze ulaşan kültür varlıklarını restore ederek gelecek nesillere kazandırmayı amaçlıyoruz. İlçemizde atıl vaziyette bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, ‘’Eski Kilise’’nin restore edilerek Akdağmadeni’mizde eksikliği hissedilen Kültür Evi ve Kent Müzesi olarak kullanılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan destek talep ettik” dedi.

Akdağmadeni’nin tarihinden yola çıkarak geleceğe yatırım yapmaya kararlı olduklarını belirterek Başkan Yalçın “Restorasyon sonrası bu yapıyı, bin yılı aşkın tarihi olan ilçemizin geçmişe dair eserlerinin muhafaza edildiği “Kent Müzesi” ve vatandaşımızın hoş vakit geçirdiği, çeşitli etkinliklerle sosyal hayata renk kattığı bir “Kültür Evi” olarak kullanmayı düşünüyoruz. Restorasyon süreci uzun olsa da geçmişten geleceğe aktarılan, mimarisi ve heybetiyle bölgenin en nadide eserlerinden biri olan tarihi eserimiz tamamlanınca turizm açısından ilçemize önemli bir katkı sunacaktır. Akdağmadeni Belediyesi olarak sadece bu günümüze değil, Akdağmadeni’nin tarihinden yola çıkarak geleceğimize yatırım yapmaya kararlıyız. Akdağmadeni’nin restorasyon sürecinde "ama, fakat, lakin" demeden, resmi ve gayri resmî tüm kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve halkıyla üzerine düşeni yapacağına, ecdadımızın hoş görüsünü göstereceğine, konu Akdağmadeni olunca bütün görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu nadide eseri yıkılmaktan kurtaracağına inancımız tamdır. Medeniyetlerin beşiği Akdağmadeni tarihine de sahip çıkacak” şeklinde konuştu.
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