Anne adayları ’Gebe Okulu’ ile doğuma bilinçli hazırlanıyor

Yozgat Şehir Hastanesinde hizmete sunulan "Gebe Okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor. Anne adaylarına doğum ve bebek bakımına kadar pek çok konuda eğitimler veriliyor.

Türkiye’nin ilk anne-bebek dostu unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesinde 5 yıldır faaliyette bulunan ve bugüne kadar 10 bini aşkın kadının yararlandığı "Gebe Okulu"nda anne adaylarına, hastanede görev yapan doktor, hemşire ve ebelerin desteğiyle gebelikten doğum sonrası sürecine kadar gerekli eğitimler veriliyor.

Hastanede doğumu kolaylaştırılacak egzersizler yaptırılan anne adaylarına; doğum korkularını gidermek, bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, normal doğum eylemi, lohusalık süreci, yeni doğan süreci, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konularında bilgi ve beceri kazandırma konuları üzerine eğitim veriliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra anne adaylarına hastanenin doğum odaları da gezdiriliyor.

5 hafta boyunca süren eğitim programları sonunda anne adaylarına katılım belgesi de veriliyor.

"Eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum"

Gebe Okulu katılımcılarından Miraç Aylu, aldığı eğitimlerin faydasına değinerek, "Bu benim ilk gebeliğim. İlk gebeliğimde Yozgat Şehir Hastanesinde Demet Hanım’dan eğitim aldım. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum, umarım doğumdan sonra da bu bilgileri kullanabilirim. Gebe olan tüm anne adaylarına doğumdan önce eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Bunun için tüm anne adaylarını Yozgat Şehir Hastanesi Gebe Okuluna davet ediyorum" dedi.

"Daha rahat bir doğum süreci yaşıyorlar"

Birimde görevli hemşire Demet Civan ise anne adaylarının aldıkları eğitimler sayesinde daha rahat bir doğum süreci yaşadıklarını belirterek, "Gebelerimize beslenme, bakım, günlük yaşam, doğum, nefes egzersizleri, anne sütü ve emzirme, yeni doğan, lohusalık ve aile planlaması hakkında bilgiler veriyoruz. Ayrıca egzersiz salonumuzda ergoterapist eşliğinde nefes egzersizi, fizyoterapist eşliğinde de gebelik egzersizleri uygulamalı olarak yaptırılıyor. Gebelerimize hastanemizin doğum salonu ebeler eşliğinde gezdirilip bilgiler veriyoruz ve 5 haftalık eğitimize katılan tüm gebelerimize katılım belgesi verip tüm gebelerimizi eğitim almak için hastanemize davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"10 bini aşkın gebe eğitimden yararlandı"

2017 yılı itibarıyla 10 bini aşkın anne adayının Gebe Okulundaki eğitimlerden yararlandığını aktaran Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, "Hastanemiz, ’Anne-Bebek Dostu Hastane’ unvanını taşımaktadır. 2017 yılından beri ’Gebe Okulu’ sürecini başlatmış bulunmaktayız ve her ay gebelerimize eğitim süreci oluşturulmaktadır. Katılımcıların eğitimleri fizyoterapist, gebe eğitim hemşiresi, ebelerimiz, kadın doğum uzmanlarımız, çocuk uzmanlarımızın eşliğinde olmakta. Gebelerimiz, gebelik sürecinde yaşayacağı sorunları aşabilmeleri, doğum sırasında nasıl bir ortamla karşılaşacaklarını, serviste hangi süreçleri yaşayacaklarını bu eğitim sürecinde öğrenmektedirler. 2017 yılından beri yaklaşık 10 bin gebemize bu programı oluşturmuş durumdayız. Her eğitim ayı sonunda da eğitim hemşiremizle birlikte sertifikalarını gebelerimize sunmaktayız. Bu eğitim tamamen gebelerimizin doğum sürecinde daha sistematik daha programlı ilerlemesini sağlamaktadır. Bütün gebelerimize bu programa katılmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gebe Okulu eğitimini tamamlayan anne adaylarına sertifikaları, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve Eğitim Hemşiresi Demet Civan tarafından veriliyor.