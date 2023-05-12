Akşener: “100 bin öğretmen ataması yapıp köy okullarını açacağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet ittifakının iktidarı kazandığı takdirde 100 bin öğretmen ataması yapıp köy okullarını açacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim mitingi için Yozgat’a geldi. Burada vatandaşlara seslenen Akşener, millet ittifakının iktidarı kazandığı takdirde yapacakları vaatlerde bulundu. İlk işlerinin 15 Mayıstan sonra yüz bin öğretmen ataması olduğunu söyleyen Akşener, “11 bin köy okulunu hemen açacağız. Çok az bir tamiratla açılıyor. Ve bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve tekniker tayin edeceğiz. Bütün çiftçilerin borçlarını yeniden yapılandıracağız. İlk bir yılı hiç ödemesiz. Ödemeyeceksiniz. İkinci yılında bir yıl faiz ödemeli, sonra beş yıl sadece anaparayı ödeyeceğiniz bir sistem kuracağız. Mazotu mutlaka indireceğiz çiftçi için. Elektrik indirim yapacağız. Yemde, mazotta ve gübrede indirim yapacağız. Yozgat’a bir tane biyogaz tesisi kuracağız. Hem elektrik üreteceğiz hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacağız. Tarım yapılacak. Gençlerimizin 18-20 yaş altı grubuna ve ev kadınlarımıza şart ileri sürmeden 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız. Mülakatı kaldıracağız. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz. Onun için hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, demokrasi gerekir. Bunu derhal yerine getireceğiz. Haramilerin saltanatını beraber yıkacağız.” dedi.

"Millet iradesinin önünde durulmaz"

14 Mayıs Pazar günü milletin iradesini sandığa yansıtacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Öncelikle bu seçimlerin Yozgat’a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiye kadar çok seçim yapıldı. Ya millet iktidara devam dedi ya da değiştirdi. Değiştirildiği zaman eski yönetimler geldi, iktidarı devretti. Şimdi garip garip sesler duyuyoruz. Millet iradesinin önünde durulmaz. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Öncelikle şunu söylüyorum. Herkesin verdiği oy azizdir. Nereye oy verirse versin. İster Millet İttifakı’na ister Cumhur İttifakı’na oy versin. Hepsi başımızın üzerindedir. İnsanlar farklı farklı düşünebilir. Herkes bir tercih yapacak buna hepimiz saygı duyacağız” ifadelerine yer verdi.

"İlk turda yüzde 53 ile biteceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda yüzde 53 ile biteceğine inandığını belirten Yavaş, “Öyle bir döneme girdik ki inşallah birinci turda yüzde 53-55 ile bitecek. Ama Bugün 65 milyon seçmen var. Bunun 50 milyonu oy kullansa diyelim ki birbirine çok yakın sonuçlar çıktı. 22-23 milyon öbür tarafa. Yani kendileri gibi düşünmeyenlere, kendilerine oy vermeyenlere. Sadece bize oy vermiyorsunuz deyip de terörizmle suçlamak neyin nesi Allah aşkına? Hem söyleyeceksiniz dağda 85 tane terörist kaldı. Ayakkabılarının numarasına kadar biliyoruz diyeceksiniz hem de terör örgütünün propagandasını yapıp bunlar ülkeyi bölecek diye iddia edeceksiniz. Her şeyden evvel o teröristlerin sadece Yozgatlılara gücü yetmez. Evet bu milletin en büyük sigortalarından birisi de Yozgatlılardır. Mesajı hepiniz anlıyorsunuz” dedi.