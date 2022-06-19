Akdağmadeni’nde kreş öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından hizmete açılan Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi yılsonu gösterisi düzenledi.

Akdağmadeni Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olan ve ilçenin büyük bir eksikliğini kapatan Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde yılsonu heyecanı yaşandı. Kreş öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen yılsonu gösterisi renkli anlara sahne oldu. Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yılsonu etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın “İhtiyaç odaklı, hayata dokunan, geleceğe yön veren, merkezinde insanın, doğanın ve çevrenin olduğu yatırımların hayaliye yola çıkmıştık. Bizim Evi de böyle bir hayalin ürünü olarak ilçemize kazandırdık. İsmini bile belki aylarca düşünerek planladık. Buraya gelen bütün çocuklar burası ‘’Bizim Ev’’ desin, gelen velilerimiz burası ‘’Bizim Ev’’ desin. Burası gerçekten bizim ev oldu. Çok şükür dönem arasında hizmete başlamamıza rağmen vatandaşlarımızın kurumumuza güveni, bizlerinde desteğiyle ‘’Bizim Ev’’ öğrenci sayısı öngördüğümüzün iki katına ulaştı. Bu süreçte özellikle velilerimiz ile fikir alışverişi yaparak önce bir veli sonra kurum amiri olarak eğitim kalitemizi sürekli yükseltmek için çalışmalarımız oldu. Sonuç olarak ‘’Bizim Ev’’ çocuklarımızın güzel zaman geçirdiği, kaliteli zaman geçirdiği, birbirleriyle oynadığı, eğlendiği, arkadaşlıklarını pekiştirdiği bir ortam haline geldi.” dedi.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları bir birinden güzel oyunları sergilediler. Sahne performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler unutulmayacak güzel görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Program sonunda yılsonunu tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi. Program bol bol hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.