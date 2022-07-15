Akdağmadeni’nde kaza: 6 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Ortaköy yolunda meydana geldi. İ.B. (50) idaresindeki 66 AAL 140 plakalı otomobil, Y.B. (20) hakimiyetindeki 66 HL 692 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araç içesinde bulunan E.Y., T.B., A.B., N.B. isimli şahıslar yaralandı.

Olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.