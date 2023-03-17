Akdağmadeni’nde deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde deprem bölgelerine yardım seferberliği devam ediyor.

Akdağmadeni Belediyesi Paketleme Tesisinde özenle hazırlan gıda kolileri tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren seferber olan Akdağmadeni ilçesinde bölgeye yardımlar sürüyor. Akdağmadeni Belediyesi başta olmak üzere vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan bin 500 adet gıda kolisi ve 300 adet hijyen malzemesi hazırlanarak yola çıktı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayarak destek olan ilçe halkına teşekkür etti. 11 ilin deprem nedeniyle derin yaralar aldığını da belirten Yalçın, deprem bölgesine yardımların devam edeceğini söyledi.