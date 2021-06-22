Akdağmadeni tüm cadde ve sokaklarıyla örnek gösterilecek

Akdağmadeni Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçede en kapsamlı çalışmalardan biri olan İstiklal Caddesi düzenleme projesinde sona yaklaşıldı.

Çalışmaların hızlandığı projede sürekli olarak sahada çalışmaları yerinde inceleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın açıklamada “Çalışmaların hızlandığı projemizde alt yapı eksikliklerini giderirken yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu hatlarında detaylı çalışmalar yürüttük. Ayrıca doğalgaz, fiber optik internet altyapısı, elektrik hatlarıyla ilgili çalışmaları da organize bir şekilde tamamladık. Çöp konteynerini yer altına alırken, modern bir şehre yakışır kaldırım düzenlemelerimizi de tamamlıyoruz. İlçemize yakışır cadde ve sokaklarımızı ışıl ışıl aydınlatacak yeni sokak aydınlatma direklerimizin montajı da devam etmektedir. Sıcak asfaltla buluşturmaya başladığımız caddemizde araç otopark alanları, yaya ve engelli vatandaşlarımıza öncelik tanıyacak yol çizgi çalışmamızda asfalt çalışmasından sonra tamamlanacaktır” dedi.

Çarşı merkezinde kent estetiğine uygun otobüs bekleme duraklarını da yenilediklerini söyleyerek “Yine cadde boyunca güzel ve etkili dokunuşlarla çevre düzenlemeleri de yaparak kısa süre içerisinde projemizi tamamlayıp siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız. çıktığımız yolda, gecemizi, gündüzümüzü çalışarak, emek vererek, değer üreterek geçiriyoruz” dedi.