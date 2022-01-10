Akdağmadeni Kütüphanesi okullarda okuma etkinliği başlattı

Akdağmadeni kütüphanesi okullarda okuma etkinliği düzenliyor. Kütüphane görevlisi Davut Şahin ve gönüllü üniversite öğrencisi Tuğba Aşık, haftada bir gün okullara giderek okuma etkinliği yapıyor.

Okullarda okuma oranını artırmak, kütüphaneyi tanıtmak ve öğrencileri kütüphaneye yönlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen kütüphane görevlisi Şahin, okullardan olumlu dönüş aldıklarını ifade etti.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de yaptığı açıklamada “Yaşayan kütüphaneler kapsamında kütüphanelerimizde resim, dama, satranç gibi etkinliklerimiz yapılmaktadır. Ayrıca okul ziyaretleri de yapılmaktadır. Okullarda okuma etkinliği yapan Akdağmadeni kütüphanemiz, öğrencilerle bir araya gelerek hem hikâye okuyorlar hem de neşeli dakikalar geçiriyorlar. Böylelikle çocuklarda okuma alışkanlığının oluşturulması için bir adım atmış oluyoruz” dedi.