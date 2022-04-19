Akdağmadeni ilçesi termal turizm bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi, termal turizm alanı ilan edildi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ilçenin geleceğinin şekilleneceği "Termal Turizm Alanı" kararının resmi gazetede yayımlanarak ilan edildiğini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren verdikleri sözlerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Çok çabaladık, takip ettik, deyim yerindeyse ilçemizin geleceği için çalınmadık kapı bırakmadık. Bugün de verilen emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akdağmadeni hak ettiği gibi Termal Turizm Alanı ilan edildi. Bundan sonra ise Turizm Alanının vermiş olduğu avantajları sonuna kadar kullanarak bu alanda yapmak istediğimiz yatırımların hayata geçmesi için yeni bir mücadeleye gireceğiz. Yatırımcı bulacağız, görüşmeler yapacağız ve Akdağmadeni’mize en güzel tesis ve işletmelerin yapılması için yol başçı olacağız” dedi.

Akdağmadeni’nin termal turizm alanı ilan edilmesi sürecinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Yalçın, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.