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Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için toplanacak yardımların koordine edilmesi amacıyla düzenlenen Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlığında yapıldı.

YOZGAT 18.08.2021, 13:51
Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için toplanacak yardımların koordine edilmesi amacıyla düzenlenen Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlığında yapıldı.

Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kaymakam İrem Baha Yağan, Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, Belde Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Muhtarlar, Kurum Müdürleri ve STK Temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam İrem Baha Yağan, “Başına bir şey geldiğinde herkes birilerinden yardım bekler. Bu bizimde başımıza gelebilirdi. Onun için bizlerde oradaki kardeşlerimize yardımcı olalım. Bizler de yardımlarda felakete uğramış vatandaşlarımıza bir kardeşlik bağıyla neler yapabileceğimizi gösterelim. Kardeşlerimizin sıkıntılarını azaltmak bakımından ne yapabiliriz? Akdağmadeni olarak ne kadar yardımseveriz, Akdağmadeni olarak bu kampanyaya ne kadar destek veriyoruz, omuz veriyoruz. Bunu gösterelim. İnşallah sizlerden beklentimiz budur. " dedi.

Ardından yardımların koordinasyonun ne şekilde yapılacağına dair bilgilendirme yapıldı. Sonrasında Yangın ve Sel Afetleri Yardım Kampanyası kararları alındı.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.
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