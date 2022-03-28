30 yıldır biriktirdiği antika ve otantik eşyalar insanları geçmişe götürüyor

Yozgat’ta yaşayan 58 yaşındaki Osman Karaca, antika ve otantik eşya merakını mesleğe dönüştürdü. Karaca’nın biriktirdiği çok sayıda eşyaların sergilendiği tezgah, insanları adeta geçmişe götürüyor.

Yozgat’ta yaşayan emekli Osman Karaca, eskiye duyduğu özlem nedeniyle 30 yıldır otantik eşya biriktirmeye başladı. Biriktirdikleri eşyalar evine sığmaz olunca Karaca, aslını koruyan birbirinden değerli eşyaları kent merkezinde sergilemeye başladı.

Vatandaşların eşyalara ilgi gösterdiğini gören Karaca, ekonomik nedenlerin de etkisiyle 30 yıldır biriktirdiği plak, kaset, kağıt ve bozuk para, tablo, fotoğraf makinesi, körük, tespih, köstekli saat, daktilo ve bakır kaplardan oluşan bin 500’e yakın otantik eşyanın satışına başladı.

Yozgat merkez başta olmak üzere ilçeler ve çevre illerde de otantik ürünlerin satışını yapan Karaca bu sayede hem ekonomik gelir sağlıyor hem de insanların hafızalarını canlandırarak onları eskilere götürüyor.

Çocukluktan beri otantik ve antika eşyalara merakı olduğunu belirten Karaca, daha önce biriktirdiği eşyalarla İnceçayır köyünde Şehit Murat Karataş adına müze kurduğunu söyledi. Karaca, “30 yıldır otantik ve antika eşya biriktirdim. O biriktirdiğim eşyalarla köyümde şehidimiz adına müze kurdum. Daha sonra antika merakım giderek arttı. Yine otantik ve antika eşya almaya başladım. Bu sefer biriktirdiğim eşyaları evim almaz oldu. Ben de onları çarşı da pazarda sergilemeye başladım. Eşyaların ilgi çektiğini görünce biraz da ekonomik sebepler nedeniyle satmaya başladım. Gördüm ki Yozgat’ta antika eşyaya merak var. Bu eşyalarla hem insanların hafızasını canlandırmak istedim hem de onlara eskileri unutturmamak istedim. Bir yandan da para kazanmak adına böyle faaliyete bir girmeye karar verdim. Burada bin 500 parça otantik ve antika eşya var. Yozgat merkez ve ilçelerinde tezgah açıyorum. Bazen de çevre illere gidiyorum” dedi.

En değerli eserleri arasında Yozgat’ta 1960’lı yıllarda 3 boyutlu el yapımı tablonun bulunduğunu söyleyen Karaca ayrıca 57. Alay komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey Vakfı tarafından 1919 yılında 57. Alay anısına üzerinde ‘Mustafa Kemal Hazretleri” yazan yaka rozetinin olduğunu da aktardı.