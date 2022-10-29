29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına at sırtında katıldı

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da coşku ile kutlandı. Kentte bir vatandaş, atı ile geçit törenine katılması renkli görüntülere sahne oldu.

Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören alanında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu. Yozgat’ta görev yapan komanda timinin gösterileri nefes keserken katılımcılardan da büyük beğeni aldı. Ali Çömez isimli vatandaş ise kutlama törenlerine atı ile birlikte gelerek törene renk kattı. Çömez geçiş törenini atı ile birlikte yaptı. Çömez, “Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutlamaya geldik. Atla birlikte geldim ilginç olacak. Ata binmeyi seviyorum, geçiş törenini atla geçeceğim” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni ile sona erdi.