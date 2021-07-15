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27 ayrı suçtan aranan şahıs Sorgun’da yakalandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 27 ayrı suçtan aranan şahıs Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

YOZGAT 15.07.2021, 09:33
27 ayrı suçtan aranan şahıs Sorgun’da yakalandı
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 27 ayrı suçtan aranan şahıs Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Çorum’da işlemiş olduğu 27 ayrı suçtan aranan 50 yaşındaki A.K. isimli şahıs Sorgun’da yakalandı. Hakkında 27 ayrı suçtan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. isimli şahsın Sorgun’da görüldüğü bilgisine ulaşan emniyet ekipleri ilçede geniş çaplı çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda A.K. Hanbaşı Mahallesinde kiraladığı bir evde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza Evine gönderildi.
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