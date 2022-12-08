15 günde 3 mahalleye 8 bin ton sıcak asfalt

Yozgat Akdağmadeni Belediyesi yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde başlatılan asfalt çalışmaları sırasıyla Seyrantepe Mahallesi TOKİ yolu ve son olarak Ahisavi Mahallesi Piri Reis Caddesi ile eski ismi Orman Yolu yeni adıyla Necmettin Erbakan Caddesi’nin başlangıç noktasında sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmalar ile bir açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.Dr.Nezih Yalçın ‘’ 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni için 3 mahallemizde 8 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak sorunlu yollarımızı yenilemiş olduk. Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. Mevsim koşulları elverdiği ölçüde Orman yolu Caddesi üzerindeki çalışmalarımızı sürdürerek TOKİ yolu ile Piri Reis caddesi arasında kalan bölümü de tamamlayacağız. Her koşuldaki özverili çalışmalarından dolayı kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve sabırları için değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.’’ dedi.