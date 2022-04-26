Yoğun ve Bunaltıcı Stresin Üstesinden Gelmeye Yardımcı Olabilecek 7 Yöntem

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İnsan bazı zamanlar öylesine yoğun ve bunaltıcı bir stresin altında ezilir ki, yaşamak istediğinden emin olmadığı anlar dahi yaşayabilir. Böyle bir an yaşayana kadar, stresin böylesine hayatı etkileyen, ezici ve yıpratıcı bir unsur olduğunu anlamanız pek mümkün olmayabilir. Sonunda stresin size verdiği zararı fark ettiğinizde, onu zararsız hale getirme, başka bir ifadeyle evcilleştirme konusunda ciddi olmanız gerektiğini fark edersiniz.