Yılın İklimlendirme Markası: Daikin

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Yılın İklimlendirme Markası" ödülünü Daikin’e verildi. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan Daikin Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen, "Bu ödülü almaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Biz bir Japon şirketiyiz ama sayın TİM başkanım biliyorlar, ihracatta bir üretim üssüyüz. Hendek gibi bir yerde, 1999'da kurulmuş küçük bir şirkettik. Sanko Holding'in şirketiydik. Abdulkadir Konukoğlu'nun sayesinde fabrikaları kurduk. Sağolsunlar çok büyük desteklerini gördük. 2011 yılında Daikin geldi şirketi satın aldı ve şu anda çok büyük teknolojiye sahip bir fabrika olarak Hendek'te hem teknolojiyi yakaladık hem de ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyoruz inşallah… Başkanım, sonuna kadar arkanızdayız. Sizi destekleyeceğiz. Abdulkadir Konukoğlu’na çok teşekkür ediyorum." dedi.